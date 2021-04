Incendie dans les Landes: plus d'un hectares de forêt détruits à Lucbardez-et-Bargues

Une forêt de pins trentenaires s'est embrasée aux alentours de 14h00 sur la commune de Lucbardez-et-Bargues, le long de la route de Roquefort, la D392.

1,2 hectares, l'équivalent de 2 terrains de foot, sont partis en fumées. Une maison, proche de la forêt, a été évacuée.

L'incendie a été rapidement maîtrisé et les habitants ont pu regagner leur habitation. En tout, 6 camions, soit une trentaine de pompiers ont été mobilisés.

C'est le troisième incendie dans le secteur en moins d'une semaine. Mercredi dernier, lors de la même journée, à Gaillères, plus de six hectares avaient été détruits et deux hectares se sont embrasés à Pujo-le-Plan.