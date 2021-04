Incendie dans les Landes : plus de 6 hectares de forêt détruits à Gaillères

C'est l'incendie de forêt le plus important depuis le début de la saison dans les Landes . Plus de 6 hectares de forêt ont brûlé ce mercredi en fin de journée près de Mont-de-Marsan, sur la commune de Gaillères. Plusieurs autres incendies se sont déclarés ce mercredi dans le département.

Les pompiers des Landes sont intervenus ce mercredi 14 avril sur plusieurs feux de forêt. Au total, plus de 8 hectares ont été détruits. L'incendie le plus important s'est déclaré en fin de journée, à Gaillères, commune située à la sortie de Mont-de Marsan, le long de la D392. Plus de 6 hectares ont été détruits, 55 pompiers mobilisés. Aux environs de 20 heures, le feu est fixé fait savoir le Codis, le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. L'origine du départ de feu est pour l'instant inconnue.

Ce mercredi après-midi, les pompiers sont également intervenus à Pujo-le-Plan, avec pas moins de 32 pompiers. Là ce sont 2 hectares qui sont partis en fumée. Une surveillance va être assurée toute la nuit. Même chose à Saint-Paul-lès-Dax, Chemin du Golf où 5.000m² ont brûlé. Un peu plus tôt, 1.500m² de feuillus ont brûlé à Mano, au nord de Sore, en Haute lande.