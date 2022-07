Incendie dans les Monts d'Arrée : des pompiers de la Mayenne appelés en renfort

Depuis lundi après-midi, 1.400 hectares de végétation sont partis en fumée dans les Monts d'Arrée. Un incendie s'est déclaré à Brasparts, dans le Finistère.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une opération de secours délicate et périlleuse pour les pompiers sur place en raison de la chaleur et des conditions d'accès difficiles. Des habitants et des vacanciers ont dû être évacués. Symbole des Monts d'Arrée, la Chapelle Saint-Michel de Brasparts a été préservée des flammes.

A la demande des autorités, et afin de combattre le feu, 11 pompiers du SDIS de la Mayenne ont été appelés en renfort. Leur mission doit durer 24 heures.