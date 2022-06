Incendie dans les Pyrénées-Orientales : le feu toujours pas fixé entre Salses-le-Château et Opoul-Périllos

L'incendie qui a ravagé 1.000 hectares de végétation depuis mardi au nord des Pyrénées-Orientales n'est toujours pas fixé ce mercredi matin. Plus de 300 pompiers sont mobilisés entre Salses-le-Château et Opoul-Périllos. Les habitants évacués ont pu rentrer chez eux, et les vacanciers sont hébergés.