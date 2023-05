Incendie dans un appartement à Laval : onze personnes relogées

Une trentaine pompiers et pas moins de dix engins d'intervention pour venir à bout d'un feu d'appartement cette nuit, rue de la Dacterie, à Laval. L'incendie a été maitrisé dans la nuit sans faire de blessé. Les dégâts matériels forcent, en revanche, les occupants à quitter les lieux : sur les six personnes mises en sécurité et les huit autres évacuées, onze sont relogées nous précise les pompiers.

