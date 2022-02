Incendie dans un appartement à Pierrefontaine-les-Varans, dans le Doubs, le locataire est décédé

Le feu a pris dans l'un des appartements d'une maison découpée en cinq à Pierrefontaine-les-Varans. Le locataire du logement, un homme de 60 ans inconscient à l'arrivée des pompiers, juste avant 3 heures du matin, samedi 19 février, a été déclaré mort moins d'une heure plus tard.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus juste avant 3 heures sur un incendie à Pierrefontaine-les-Varans (Doubs), entre Baumes-les-Dames et Morteau. Le feu a pris dans un appartement situé dans une maison de 1000 m², situé 3 Grande rue, découpée en cinq logements. A leur arrivée, les secours ont trouvé un homme inconscient sur place.

Inconscient à l'arrivée des secours, le locataire de 60 ans est décédé

Il s'agissait du locataire. Âgé de 60 ans, il a été déclaré mort moins d'une heure plus tard. Des habitants des appartements mitoyens, cinq adultes et deux enfants ont dû être évacués. Ils ne sont pas blessés. Tous ont été mis en sécurité à la mairie. Les pompiers sont encore sur place et tentent de maîtriser l'incendie à l'aide de cinq lances. Le risque de propagation n'est pas encore écarté.