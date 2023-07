Incendie dans un bâtiment d'entreprises à Domène, 72 pompiers envoyés sur place

Un important incendie a touché ce mercredi 19 juillet à Domène, près de Grenoble, des locaux d'entreprise occupés par la société Apave, rue des Bourelles. L'alerte a été donnée vers 16h20. Le bâtiment fait 1 000 mètres carrés. Il y a eu au plus fort du sinistre jusqu'à 72 pompiers et 15 engins dont 3 lances à incendies. Le bâtiment mitoyen occupée par

l'entreprise de transport par autocars Philibert a été préservé, ainsi que les locaux administratifs de l'Apave. Le local servant à la formation "sécurité" et renfermant notamment des chariots élévateurs est détruit.

Selon le Dauphiné Libéré, qui cite la maire de Domène Chrystel Bayon, "Il semble qu'il y ait eu une alarme intrusion vers 16 h 15". L'origine du sinistre reste à confirmer.