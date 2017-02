Incendie dans un bidonville de Montpellier

Un important incendie s'est déclaré ce dimanche matin dans un bidonville de Montpellier, dans le quartier Celleneuve. Il a été rapidement maitrisé par les pompiers et personne n'a été blessé. Les riverains demandent la fermeture de ce camp depuis plusieurs mois.

Une épaisse fumée noire s'est élevée ce dimanche dans le ciel de Montpellier suite à un incendie qui s'est déclaré dans le quartier Celleneuve, à l'ouest de la ville.

Le feu, qui s'est déclaré vers 10h15 dans un camp de Roms où vivent une petite centaine de personnes, a été rapidement maitrisé par les pompiers et aucun blessé n'est a déplorer. Quatre caravanes et une voiture ont été détruites par les flammes.

Insalubrité totale

Il se trouve que l'été dernier, une pétition a été lancée sur internet pour demander la fermeture de ce bidonville qui existe depuis plus de trois ans maintenant et c'est Lionel Triana, un riverain, qui en est à l'origine.

Personne n'a été blessé

"Par cette pétition, nous demandons à la Mairie, la Préfecture et à la Communauté d'Agglomération propriétaire de la parcelle occupée de faire cesser ces conditions de vie aussi inimaginables qu'atroces. Outre ces conditions de vies, ce bidonville occasionne des nuisances de particules fines, des fumées toxiques, en effet le brûlage de câbles y est récurrent pendant la nuit à l'abri des regards. La fumée de combustion de poêle de fortune, les dépôts d'ordures, les rats, toutes les conditions sont réunies pour une insalubrité totale".

Personne ne fait rien

Selon Lionel Triana "tout le monde ici s'attendait à vivre un fait-divers de ce type". Depuis qu'il a lancé sa pétition qui a reccueilli 3.500 signatures, le nombre de personne vivant de camp a encore augmenté et l'endroit "s'est transformé en véritable déchetterie."

Toujours selon Lionel Triana, le bidonville de Celleneuve est "connu de tous" et personne ne fait rien. Il en appelle aujourd'hui au maire de Montpellier et au préfet et se dit que peut-être que cet incendie "fera avancer les choses".