Incendie dans un campement de Roms à Lille-Fives : une quarantaine de personnes à reloger

Il ne reste plus grand chose du campement de Roms installé rue de la Chaude Rivière à Lille-Fives, le long de la voie rapide urbaine. Un incendie a ravagé une dizaine de baraquements et de caravanes dans la nuit de mercredi à jeudi. Il n'y a pas de blessés selon les pompiers, toujours sur place à midi pour continuer d'arroser les décombres et empêcher que le feu ne reprenne.

Les pompiers continuent d'arroser les décombres pour éviter une reprise de l'incendie. © Radio France - Noémie Philippot

"J'ai appelé les pompiers quatre ou cinq fois" raconte Daniel, l'un des Roms installé ici. "Ça a commencé par une caravane, c'est moi qui ai prévenu tous les gens pour se lever. J'ai voulu éteindre le feu avec l'extincteur." Les flammes l'ont réveillé vers 4H du matin. "On est fatigués, on a sortie les bouteilles de gaz, les enfants au plus vite" mais Daniel a laissé toutes ses affaires, il a perdu son portefeuille et ses papiers d'identité. Il se dit toutefois "content parce que tout le monde va bien, il n'y pas quelqu'un qui est brûlé."

L'origine de l'incendie inconnue

Pour l'instant, on ne sait pas ce qui a provoqué cet incendie. Camille Tubiana, la préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès du préfet du Nord était sur place en fin de matinée, ainsi que des membres du collectif Solidarité Roms pour établir les besoins des sinistrés. Une quarantaine de personnes dont des enfants vivaient ici selon cette association.

17 caravanes étaient installées ici selon le collectif Solidarités Roms. Elles ont prseque toutes brûlé. © Radio France - Noémie Philippot

"Il semble que les pouvoirs se mobilisent pour essayer de trouver une solution durable" souligne Bertrand Verfaillie, l'un des membres de Solidarité Roms. "En tout état de cause, le campement qui se trouve ici ne se reconstituera pas ici, c'est la volonté des autorités. Ça rejoint dans le drame une revendication très ancienne du collectif, qui est de trouver des solutions d'hébergement pérennes pour ces personnes."