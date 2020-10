Un incendie s'est déclaré dans un entrepôt du Havre ce samedi, il abritait des tissus et des cartons : 120 000 mètres cubes de matière sont partis en fumée.

Incendie dans un entrepôt du Havre : 120 000 mètres cubes de textiles et cartons détruits

Le panache de fumées noires était visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Un incendie s'est déclaré dans un entrepôt de 10 0000 m² un peu avant vers 13h35 ce samedi rue du 8 mai au Havre. Le bâtiment s'est rapidement embrasé et en partie effondré. Il abritait des tissus et des cartons sur 8000 m² et 15 mètres de haut : 120 000 mètres cubes de matières sont partis en fumée.

Environ 150 personnes évacuées

La caserne des pompiers est située à de 200 mètres de l’entrepôt, l'intervention a été rapide, le feu ne s'est pas propagé à un autre bâtiment.

En revanche un impressionnant panache de fumées s'est dégagé de l'incendie. Environ 150 personnes ont été évacuées par précaution, les habitants de trois immeubles à proximité, pris en charge dans des gymnases et salles municipales du Havre.

Une poignée d'habitants ont préféré rester chez eux. Il n'y a aucune victime et aucune habitation n'a été détruite.

Des fumées noires dans le ciel du Havre

Concernant la toxicité de la fumée., des relevés ont été effectués, et selon les pompiers, "ils ne montrent aucune dangerosité significative", même s'ils rappellent qu'il n'est jamais bon de respirer des fumées.

110 pompiers et 50 engins sont intervenus sur cet incendie. A 19h, l'intensité de l'incendie avait diminué, mais il n'était pas totalement éteint. Le vent complique notamment leur intervention, la Seine-Maritime est en alerte jaune pour vent violent.

Une enquête a été ouverte, on ignore ce samedi soir l'origine de l'incendie.