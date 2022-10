Plus de la moitié d'un entrepôt Emmaüs détruit par un incendie à Chinon

Douze personnes ont été évacuées après un incendie dans un entrepôt Emmaüs rue de Saumur à Chinon. Le feu s'est déclaré vers 22h ce lundi 24 octobre. Au total, 25 sont pompiers sont intervenus à l'aide de trois lances incendie. Après deux heures de lutte, ils ont réussi à maîtriser les flammes mais l'incendie a détruit 300 m² sur les 500 que compte le site.

Des jouets, des meubles et des vêtements partis en fumée

"Je regardais la télévision dans ma chambre avec un autre compagnon, explique François, responsable adjoint du site. Il a aperçu un flash très jaune par la fenêtre. On a ensuite vu les flammes dépasser de trois mètres au-dessus du bâtiment. J'ai prévenu et fait sortir tout le monde. "

Plusieurs rayons sont partis en fumée, notamment les jouets, certains meubles ou des vêtements neufs qu'Emmaüs garde pour les grandes ventes. Le bâtiment est très endommagé, notamment au niveau du toit. "Les poutres sont abîmées, tout a brûlé", décrit François. "On se parle entre nous, mais ça joue sur le psychologique", explique le compagnon d'Emmaüs.

"On espère un élan de générosité"

Le site est fermé pendant une semaine. "L'incendie a fêlé toutes les vitres de la salle de vente explique Aumaury Tincq, co-responsable d'Emmaüs Touraine. Nous ne pouvons donc ni accueillir le public ni recevoir des dons."

Pour autant, il ne baisse pas les bras "On sait pouvoir compter sur la population du Chinonais qui a toujours répondu présent quand on a appelé au secours", sourit Amaury Tincq. "On espère un élan de générosité et des dons quand on rouvrira." Une mobilisation d'autant plus nécessaire que pour le moment, la grande vente prévue le 10 décembre est pour le moment maintenue.

Trois actes de vandalisme en un mois

Le mois passé a été éprouvant pour la communauté Emmaüs. "Nous avons été victimes de vandalisme plusieurs fois depuis le mois dernier , reprend Amaury Tincq. Des portants retournés dans la salle de vente, une vitre de camion a été brisée. Pas de vol, des actes gratuits, sans motifs. Forcément cet incendie pose question et nous inquiète un peu. Mais nous nous arrêtons sur les faits, on attend les résultats de l'enquête."

On ignore encore les causes de cet incendie mais la préfecture d'Indre-et-Loire annonce qu'une enquête est ouverte.