Violent incendie dans un foyer de personnes sans-abri à Lille : 110 relogés, 4 blessés légers

Les flammes ont causé un mouvement de panique, ce samedi 5 novembre, quand un feu a pris aux alentours de 14h30 dans un foyer de l'ABEJ de Lille, une association qui héberge des personnes sans-abri.

Plus de 100 personnes relogées

Le feu a pris dans un appartement du deuxième étage, et s'est rapidement propagé aux deux étages supérieurs. "À l'arrivée des secours, il y a trois appartements embrasés, et un mouvement de panique avec toutes les portes qui s'ouvrent, et des gens aux fenêtre", détaille le commandant Antoine Savey, en charge des opérations des pompiers. Une douzaine de personnes piégées par les fumées a été évacuée par des échelles.

Une trentaine de pompiers a lutté contre l'incendie. © Radio France - Alice Marot

Les dégâts matériels sont importants : 25 logements sont inhabitables, les 110 bénéficiaires sont relogés dans d'autres locaux de l'association. 4 personnes légèrement blessées ont été hospitalisées.