Incendie dans un garage à Privas : des dégâts mais pas de blessé

27 pompiers ont été mobilisés dans la nuit de dimanche à lundi, route de Chomérac à Privas. Un incendie s'est déclaré vers 3 heures et quart dans le local technique d'un garage Citroën. Selon les pompiers, il y a dégâts dans cette pièce et dans la cuisine de la société mais pas de blessé. Six personnes ont été évacuées de l'hôtel attenant et relogées. 27 pompiers ont été mobilisés.