Incendie dans un hôtel à Grenoble : 31 personnes évacuées

L'alerte a été donnée à 23h46 : un incendie venait de se déclarer dans un hôtel de la rue Crépu, dans le quartier de la gare à Grenoble. Les pompiers sont intervenus très rapidement dans cet immeuble de six étages. 67 sapeurs-pompiers et 17 engins ont été dépêchés sur place pour éteindre les flammes et porter secours aux occupants. 31 personnes ont été évacuées. Deux d'entre elles ont été conduites à l'hôpital après avoir inhalé des fumées, mais aucun blessé grave n'est à déplorer. La majeure partie de ces occupants (25 sur 31) ont été relogés par la mairie dans un gymnase proche. On ignore pou l'instant l'origine du sinistre.