Incendie dans un immeuble à Bergerac : "on s'est jeté du balcon" témoigne l'un des habitants au procès

Il avait mis le feu dans la nuit du 8 au 9 avril dernier dans un local sous cet immeuble du quartier de Naillac rue Maurice Béjard à Bergerac, un homme de 38 ans a été condamné ce mardi, à cinq ans de prison dont un an avec sursis. Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur qui a demandé également une obligation de soins.

Des habitants traumatisés

Cette nuit-là, une dizaine d'habitants de l'immeuble ont eu la peur de leur vie, ils ont été réveillés par les fumées et ils ont dû sortir en catastrophe de leur appartement, certains comme Willy et sa fille ont dû se jeter du balcon. "Notre appartement est au premier étage et le foyer du feu était juste en dessous de notre salon. Notre chat a miaulé mais pas comme d'habitude qui nous a forcé à nous réveiller moi et ma fille. Notre appartement était noir de fumée et l'alarme s'est déclenchée. Ma fille est sortie de sa chambre en pleurs, sa fenêtre était noire et remplie de flammes, [...] elle s'est vue mourir pendant dix ou quinze secondes [...] on n'a pas eu trop le choix de se jeter par le balcon pour essayer de sauver nos vies". Depuis, la fille de Willy est partie vivre chez sa mère

Willy témoigne de cette nuit du 8 au 9 avril dernier Copier

Lors du procès, le procureur a déclaré "qu'on était passé tout prêt de la catastrophe absolue". Dans leurs rapports, les forces de l'ordre ont décris des habitants qui hurlent à l'aide ce soir-là. Une habitante de 74 ans, qui s'est constituée partie civile a raconté au procès qu'elle passait encore des nuits sans sommeil.

Le prévenu a expliqué qu'il avait bu et qu'il voulait se venger de sa compagne

L'homme qui a mis le feu a reconnu les faits. Il a expliqué n'avoir voulu blesser personne mais avoir voulu se venger, après avoir bu, de sa copine qui ne voulait pas l'héberger. L'homme squattait un local sous l'immeuble, il a déversé de l'alcool sur un canapé avant de partir. Cet homme a déjà été condamné quatre fois pour des affaires en lien avec l'alcool. Il a été condamné suite à cet incendie à quatre ans de prison ferme.