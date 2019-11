Incendie dans un immeuble à Gien : une quarantaine d'habitants évacués dans la nuit

Gien, France

A Gien, une quarantaine d'habitants d'un immeuble ont dû être évacués vers 23h40 ce mardi. Tout est parti d'un feu de matelas dans le sous-sol de cette résidence, située 4 rue des Cygnes, dans le quartier des Montoires.

Des fumées étaient en train de se répandre dans la cage d'escalier, les pompiers ont procédé à l'évacuation et éteint l'incendie. Quatre personnes ont été incommodées par ces fumées et transportées à l’hôpital de Gien, deux hommes, une femme et un enfant de six ans. es autres ont pu regagner leurs logements dans la nuit.