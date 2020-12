Incendie dans un immeuble à Orléans : un blessé en état d'urgence absolue, vingt-cinq personnes évacuées

Un incendie s'est déclenché ce mardi vers 5h30 du matin, dans un appartement d'un immeuble situé au 25 avenue de Paris, à Orléans, indiquent les pompiers. Il y a un blessé grave en état d'urgence absolue.

Pour une raison inconnue à ce stade, le feu a pris dans un appartement au deuxième étage (l'immeuble en compte sept). Plus d'une trentaine de pompiers sont intervenus en urgence et le feu est maîtrisé, à cette heure, selon le SDIS (service départemental d'incendie et de secours).

Un blessé en état d'urgence absolue

ll y a un blessé en état d'urgence absolue, il s'agirait de l'occupant de l'appartement où s'est déclenché l'incendie, un homme handicapé paraplégique, selon nos informations. Son pronostic vital serait engagé.

Un deuxième personne est blessée, plus légèrement, selon les pompiers. En tout, vingt-cinq occupants de l'immeuble on été évacués.