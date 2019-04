Incendie dans un immeuble de Rochefort : 24 personnes évacuées et relogées

Les pompiers de Charente-Maritime sont intervenus dans la nuit de mercredi à jeudi dans un immeuble de Rochefort. Un incendie a pris au deuxième et dernier étage d'un petit immeuble. 24 personnes ont du être évacuées et relogées.

Rochefort, France

Les pompiers mobilisés dans la nuit de mercredi à jeudi par un feu d'appartement à Rochefort. L'incendie a pris au deuxième et dernier étage d'un petit immeuble de la rue Toufaire, qui mène du centre ville à la Corderie royale. Les secours ont été prévenus vers 23 heures. Les flammes s'étaient propagées aux combles.

24 personnes ont dû être évacuées et relogées suivant les cas dans leurs familles ou par la mairie. Il n'y a aucun blessé. Durant les opérations, les pompiers ont aussi retrouvé et sauvé un chien dans l'appartement sinistré.

Une trentaine de soldats du feu ont été mobilisés au plus fort de l'opération. Grâce à une lance-canon placée sur l'échelle aérienne, les pompiers ont pu stopper la propagation du feu, et éviter qu'il touche les bâtiments voisins.