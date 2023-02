Incendie dans un local de l'hôpital d'Arcachon : 84 personnes évacuées

C'est un feu de nature électrique qui s'est déclaré ce lundi dans un local ménage du bloc opératoire de l'hôpital d'Arcachon. Il s'est propagé à la gaine technique et a nécessité l'intervention des pompiers qui ont pu maîtriser le sinistre. L'incendie n'a fait aucun blessé. En revanche, 84 personnes ont dû être évacuées. 4 patients de l'hôpital et 10 e la clinique ont été transférés vers d'autres services du pôle de santé d'Arcachon. 70 professionnels de santé ont également dû quitter le bloc opératoire.

Pas d'opération lundi et mardi

Par précaution, la direction du pôle de santé a décidé de reporter l'ensemble des opérations prévues ces lundi et mardi à l'hôpital d'Arcachon ainsi qu'à la clinique. Si les pompiers ont achevé la ventilation et la vérification des installations, un bureau de contrôle devra vérifier la conformité du bloc opératoire avant sa remise en service. Les opérations annulées pourront alors être reprogrammées. Une cellule de crise conjointe à l'hôpital, la clinique, l'Agence régionale de santé, la préfecture et le SDIS (service d'incendie et de secours) a été activée. Certains patients pourraient, au besoin, être transférés dans d'autres établissements de la métropole bordelaise.