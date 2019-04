Lycée incendié au Puy-en-Velay : retour des élèves et chiffrage des dégâts à partir de lundi

Le Puy-en-Velay, France

Dès les premières heures après l'incendie qui a touché le lycée professionnel Jean-Monnet au Puy-en-Velay jeudi, la direction académique et la Région Auvergne-Rhône-Alpes annonçaient que les élèves pourraient retrouver leur établissement lundi, après les vacances de Pâques. La rentrée aura effectivement lieu lundi à partir de 9 heures. Les 400 élèves du lycée professionnel seront accueillis par leur proviseur et par le directeur académique de Haute-Loire. Une allocution est prévue ainsi qu'un moment d'échange lors de la pause déjeuner.

Entre 1,5 et 2 millions d'euros de travaux ?

Des agents de la Région seront aussi présents lundi pour estimer le montant des dégâts causés par l'incendie. Ce montant sera sans aucun doute important. Vendredi matin, la conseillère régionale altiligérienne Marie-Agnès Petit livrait une première estimation, "entre 1,5 et 2 millions d'euros de réparations et de travaux".

Le lycée Charles et Adrien-Dupuy prend le relais pour les repas des élèves

La priorité pour les travaux c'est de rétablir l'électricité et l'eau dans les logements de fonction situés juste au-dessus du self, détruit par l'incendie. C'est là qu'était hébergé le proviseur, présent au moment du sinistre. En attendant, il a trouvé refuge avec sa famille dans un autre bâtiment du lycée. Les salles de classe ne sont pas touchées, l'internat aussi est opérationnel. Pour les repas en revanche, il a fallu trouver une solution provisoire : à partir de mardi, les lycéens de Jean-Monnet prendront leurs repas au lycée voisin Charles et Adrien-Dupuy, situé à 10 minutes à pied. Les personnels du restaurant scolaire de Jean-Monnet viendront renforcer l'équipe du lycée Charles et Adrien-Dupuy.