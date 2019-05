Incendie dans un parking à Bordeaux : le feu éteint, la circulation des trams interrompue plusieurs jours

Les pompiers ont confirmé ce dimanche, vers 15h, que l'incendie dans le parking des Salinières, quartier Saint-Michel à Bordeaux, était éteint. Mais il reste difficile de progresser car la structure est très fragilisée et menace de s'effondrer.

Bordeaux, France

Il a fallu près de vingt heures de lutte contre le feu pour maîtriser l'incendie parking des Salinières, dans le quartier Saint-Michel, à Bordeaux. Selon la sous-préfète Angélique Rocher-Bedjoudjou, qui s'est rendue sur place ce dimanche vers midi, l'origine du sinistre serait un véhicule qui a pris feu au niveau -3, vers 20h30, samedi. Si les pompiers sont rapidement intervenus, l'opération s'est révélée très délicate sur ces lieux clos. La température est montée par endroits à plusieurs centaines de degrés. La structure est très fragilisée.

à lire aussi A Bordeaux, plusieurs voitures prennent feu dans un parking, les pompiers toujours sur place

Il y a des traces d'effondrements partiels - Capitaine Matthieu Jomain.

Joint par France Bleu Gironde, le Capitaine Matthieu Jomain, chargé de communication pour les pompiers, confirme ce dimanche que le feu a été éteint, vers 14h45. Mais les pompiers progressent avec une grande prudence car la structure est très fragilisée et le niveau -2 menace de s'effondrer sur le niveau -3. "Il y a des traces d'effondrements partiels du plafond" précise Matthieu Jomain. Des experts et architectes vont devoir évaluer le risque. Le périmètre de sécurité est toujours en place et plusieurs rues interdites.

Le périmètre de sécurité s'est étendu à plusieurs rues et bloque les voies de tram. © Radio France - Louise Buyens

La circulation des trams sur la ligne C interrompue plusieurs jours

Des perturbations sont à prévoir dans le quartier pour les prochains jours. Le marché de la place Saint-Michel est annulé ce lundi, a annoncé la sous-préfète Angélique Rocher-Bedjoudjou. L'adjoint au maire Jean-Louis David, chargé notamment des questions de sécurité, ajoute que la circulation des trams ne pourra reprendre tant que les doutes sur la solidité de la structure ne sont pas levés. Les lignes du tram C passent en effet tout près du bâtiment incendié. Selon Jean-Louis David, cette interruption entre les Quinconces et la gare Saint-Jean pourrait durer plusieurs jours, voire une semaine.