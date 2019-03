Incendie dans un parking d'immeuble à Besançon : 12 voitures brûlées, 70 habitants évacués en pleine nuit

Place des Lumières, Besançon, France

Un incendie s'est déclaré dans le parking souterrain d'un immeuble de Besançon, dans la nuit de jeudi à vendredi, place des Lumières, dans le quartier des Clairs-Soleils. Le feu commence vers 1h15 du matin et touche plusieurs voitures : douze véhicules sont endommagés, dont la moitié complètement brûlées.

Des habitants évacués vers la maison de quartier

70 habitants ont été réveillés en pleine nuit pour être évacués. Certains ont entendu des détonations ou senti une forte odeur de brûlé. Ils ont été pris en charge par les secours et accueillis dans la maison de quartier des Clairs-Soleils, où des couvertures et des boissons chaudes ont été distribuées.

Ils ne sont pas autorisés à retrouver leur domicile, car l'électricité, l'eau et le chauffage sont coupés à cause du sinistre. Certains ont juste pu récupérer quelques affaires pour se rendre à leur travail. Une réunion est prévue entre 16h et 17h entre ces habitants et les services de la mairie, pour trouver des solutions de relogement durables.

#Incendie en pleine nuit à #Besancon aux Clairs-soleils. 4 départs de feu dans un parking d'immeuble. Plusieurs voitures brûlées. 70 habitants évacués et accueillis à la maison de quartier. pic.twitter.com/1NIh4FlXGx — France Bleu Besançon (@bleubesancon) March 1, 2019

Quatre départs de feu ont été identifiés dans le parking, ce qui permet de privilégier la piste criminelle.