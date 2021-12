Incendie dans un pressing à Uzès

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus vers 21h ce lundi soir pour de la fumée qui sortait abondamment d'un pressing à Uzès, boulevard Victor Hugo. A l'arrivée des secours d'Uzès et de Bagnols-sur-Ceze, le feu avait pris dans un local réserve de trois mètres cube de textile difficilement accessible avec la fumée. Après plus d'une heure d'extinction et de déblaiement, le feu a été contenu au 100m2 du magasin.

L'action efficace des secours a permis qu'aucune propagation ne soit à déplorer aux bâtiments voisins.