Incendie dans un salon de coiffure du 18ème à Paris

Paris, France

Violent incendie à Paris ce jeudi après-midi dans un salon de coiffure africain de la rue de Clignancourt dans le 18ème arrondissement de Paris. Les clientes étaient en train de se faire coiffer quand les flammes ont pris dans le commerce. Tout le monde a pu sortir sans encombre avant l'arrivée des secours mais les pompiers ont du évacuer tous les habitants des 6 étages au dessus de la boutique, comme on le voit dans ces images fournies par leurs soins.

Six personnes ont été légèrement incommodées par les fumées, l'une a été conduite par précaution à l'hôpital. On ignore les causes du sinistre.