Incendie dans une armoire électrique à l'hôpital d'Agde, des groupes électrogènes prennent le relai

Un court-circuit sur une armoire électrique a provoqué un début d'incendie dans la nuit de mardi à mercredi à l'hôpital Saint-Loup d'Agde. Les pompiers ont rapidement maîtrisé l’incendie, sans aucune propagation dans les locaux voisins. Mais l’armoire électrique qui alimente le site a été fortement endommagée, ainsi que le système permettant l’enclenchement du groupe électrogène de sécurité.

Les installations vitales ont fonctionné pendant deux heures via ondulateur, mais l’hôpital s’est retrouvé sans électricité, chauffage et système d’information. Il a fallu rapidement réagir pour organiser la continuité des soins, et assurer le stockage des médicaments à risque, tout comme le service de restauration.

"Grâce à l’intervention de tous, et je les en remercie vivement, aucun patient n’a subi de quelconque dégradation de son état de santé et aucun transfert n’a dû être envisagé vers l’hôpital Saint-Clair." explique Claudie Greslon, la directrice des hôpitaux de Thau.

L'hôpital va fonctionner avec des groupes électrogènes pendant plusieurs jours voire semaines

Un groupe électrogène de location a été installé dès 6h30 ce mercredi matin ce qui a permis de redémarrer la totalité des installations de l’Hôpital Saint-Loup dès 7h45.

Une commission de sécurité s’est réunie en urgence afin de vérifier toutes les dispositifs de sécurité incendie du site. Un second groupe électrogène a été installé dès ce mercredi après-midi. Une expertise sera également diligentée afin de déterminer les causes du sinistre.

Les dégradations de l’armoire électrique étant relativement importantes, plusieurs jours, voire semaines, seront nécessaires à sa remise en fonctionnement. Le réseau électrique de l’Hôpital Saint-Loup sera donc alimenté par groupes électrogènes jusqu’à rétablissement des installations.