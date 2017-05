Incendie dans une cartonnerie à Bosmie-l'Aiguille : "un manque à gagner de 50 à 70000 euros, la production à l'arrêt"

Les pompiers de Limoges et Nexon ont passé la nuit de vendredi à samedi sur le site de l'entreprise Lacaux à Bosmie-l'Aiguille. Environ 500 tonnes de papier recyclé sont parties en fumée. L'entreprise qui emploie 155 salariés est à l'arrêt pour quelques jours.

Ce samedi midi, le feu n'était toujours pas éteint du côté de Bosmie-l'Aiguille sur le site de l'entreprise Lacaux. Une opération exceptionnelle de plus de 24 heures pour les pompiers. Le stock de papier étant très important : environ 1500 mètres cubes ce qui représente entre 400 et 600 tonnes. Toutes les trois, quatre heures, les pompiers par équipe de vingt environ, se sont relayés.

Les pompiers de Nexon et Limoges se sont relayés toute la nuit. © Radio France - Julien Balidas

Aucun risque de pollution dans la Vienne

"On a un stock de papier très comprimé d'un seul tenant. Le foyer est pris au cœur, la pluie de la nuit n'a pas suffi malheureusement. On a dû faire appel à des moyens lourds pour dégager le stock et l'éteindre au fur et à mesure. Le stock va être déplacé sur un terrain à Bosmie. Il va nous falloir toute la journée de samedi pour dégager tout ça.", explique le colonel Besson. L'entreprise Lacaux est située juste sur les bords de la Vienne. Le colonel Besson rassure : "Il n'y a aucun risque de pollution, c'est du papier recyclé. Dans l'air non plus, il n'y a aucun risque."

"50 à 70000 euros de perte"

Denis Boudenne, le patron de l'entreprise Lacaux est sur place avec le maire. La production doit s'arrêter pour quelques jours. "Nous réfléchissons à une reprise d'activité soit partielle soit totale. On est dans l'inconnue mais l'objectif c'est de reprendre le plus rapidement possible. Dans le courant de la semaine prochaine, on devrait reprendre la fabrication. Le stock qu'il nous reste nous permettra de continuer mais pour des raisons de sécurité on doit patienter. Cela fait une perte de 50 à 70000 euros de matières, plus les journées d'exploitation perdues. Mais l'impact économique n'est pas si important."

L'incendie a pris vendredi après-midi dans des balles de papier situées à l'extérieur des bâtiments. Il n'y a pas eu de blessé. L'origine du sinistre reste inconnue pour le moment.