Incendie dans une cave à Caen, 12 personnes ont dû être relogées par les services de la ville

Sans électricité, ni eau, suite à un incendie, douze habitants d'un immeuble rue Porte Millet à Caen ont été relogés par les services municipaux. Ce samedi 23 septembre 2023, à 8 h 15, les pompiers des centres de secours de Caen-Couvrechef et d'Ifs sont intervenus sur un incendie dans la cave d'un immeuble d'habitation.

Six véhicules du Sdis (service départemental d'incendie et de secours) ont été déployés pour venir en aide aux habitants. Le feu a été éteint et n'a pas fait de victime. Mais, une canalisation d'eau a été rompue par les flammes. Les pompiers ont dû assécher les lieux. Les habitants sont pris en charge le temps que les travaux soient effectués pour rétablir l'eau et l'électricité.