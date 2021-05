Incendie dans une école près de Dunkerque, trois jeunes en garde à vue

Vendredi soir vers 00H30, les secours sont intervenus pour éteindre un incendie à l'école primaire Anatole France située à Gravelines. Une partie de la toiture a été endommagée selon le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) du Nord. Le feu s'est déclaré devant la porte d'une annexe de l'école et une barricade sur la chaussée empêchait l'accès aux secours. L'incendie est maîtrisé et n'a "aucune incidence sur le fonctionnement de l'établissement" précisent les pompiers.

Enquête ouverte pour incendie volontaire

Le procureur de la République de Dunkerque fait état d'un incendie "manifestement criminel" qui implique trois jeunes dont deux mineurs. Ils ont été interpellés sur place, peu après les faits. Tous sont actuellement en garde à vue, qui pourrait être prolongée au-delà de 24 heures.

Le parquet a ouvert une enquête pour "dégradation volontaire par incendie". Un délit passible de dix ans d'emprisonnement.