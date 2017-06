Incendie dans une maison à Bressuire : 2 pompiers légèrement blessés

Un incendie s'est déclaré ce mercredi midi dans une maison d'habitation place Saint Jean à Bressuire. 2 pompiers ont été légèrement blessés.

Un incendie dans une maison ce mercredi midi place Saint-Jean à Bressuire, face au collège Notre-Dame. Le feu a pris au dernier étage de cette maison de trois niveaux. Une vingtaine de pompiers de Nieul-les-Aubiers, de Mauléon et Moncoutant sont mobilisés encore à 17h ce mercredi. 6 personnes ont été évacuées, les deux locataires sont sains et saufs. Ils sont relogés par des proches et les logements situés à côté sont intacts..Mais deux sapeurs-pompiers sont légèrement blessés après une chute de plancher. L'un des deux est parti aux urgences pour des examens de contrôle