Incendie dans une pizzeria de Pontarlier : l'immeuble évacué

Un incendie s'est déclaré dans la pizzeria Leti'Pizz de Pontarlier vers 16h jeudi 15 juin. Les pompiers ont évacué les appartements au-dessus. Il n'y a pas de victimes.

Le feu est parti du bar de la pizzeria Leti'Pizz, au 10, rue Joseph Pillod à Pontarlier vers 16h jeudi 15 juin. Une vingtaine de pompiers de Pontarlier, de Frasne et du Val-d'Usiers se sont rendu sur place avec six véhicules d'intervention et ont pu éteindre le sinistre au moyen d'une lance à incendie.

Les sapeurs ont évacué les six appartements situé au-dessus de la pizzeria, soit dix occupants présents sur place en fin d'après-midi. Il n'y a aucune victime, ni aucun relogement de prévu. Le salon de coiffure qui jouxte le restaurant a fermé pour le reste de la journée. Après cet incendie deux employés de Leti'Pizz se retrouvent au chômage technique.