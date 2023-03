Incendie dans une tour de 14 étages à Soyaux

Un incendie s'est déclaré ce matin, dans l'immeuble W3, une tour de 14 étages, dans le quartier du Champ de Manoeuvre à Soyaux, près d'Angoulême. Le feu est parti du rez-de-chaussée puis s'est propagé aux premiers étages de la tour. 70 pompiers sont sur place. Les 87 appartements de la tour ont été inspectés, 84 étaient occupés. 139 personnes ont été évacuées et ont trouvé refuge, dans la matinée, au centre social Soelys. Ils devraient y passer la journée et sans doute la nuit prochaine, car les fumées sont toujours aussi présentes dans l'immeuble : 6 personnes ont été incommodées et une personne a été hospitalisée en urgence relative.

ⓘ Publicité

loading

loading