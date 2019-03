Incendie dans une usine de recyclage d'aluminium à Saint-Juéry

L'ancienne Sofual, affinerie historique du bassin de Saint-Juéry dans le Tarn, a connu un important incendie ce mercredi après-midi. Des résidus de métaux ont pris feu. L'intervention a été délicate pour les pompiers et les riverains ont été évacués.

Tarn, France

Une incendie s’est déclenché ce mercredi 27 mars à Sain-Juéry (Tarn) à 15h45 au sein de l’entreprise EMR Industries (connue sous le nom de Sofual, reprise au début de l'année par EMR), spécialisée dans le recyclage de déchets d’aluminium. Cette entreprise est située rue du Saut du Sabo dans une zone industrielle et proche d'un supermarché. Le feu s’est déclenché sur un stockage à l’air libre de dix tonnes de déchets de magnésium et d’aluminium, provoquant un dégagement de fumées non toxiques.

Par mesure de précaution, un périmètre de sécurité a été instauré. Les employés et les clients d’un supermarché voisin et 18 riverains ont été évacués par la police. En tout 34 sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec la difficulté de ne pas pouvoir éteindre l'incendie des métaux avec de l'eau. Les pompiers ont utilisé du sable. À 18 heures, le feu était sous contrôle.

L'entreprise recycle notamment de l'aluminium. © Radio France - Bénédicte Dupont

L'ex-Sofual est une affinerie, la seule d'Occitanie, classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à autorisation. Elle fait l’objet de contrôles réguliers de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et de Logement (DREAL), notamment en matière de sécurité pour les salariés et les riverains. L'usine avait subi en juillet 2013 un grave incendie de sa cheminée, ce qui avait mis en péril la survie de l'entreprise. Le 18 janvier dernier, le plan de redressement et la liquidation judiciaire de Sofual ont été prononcés. L'entreprise a été reprise par les polonais d'Eco Metal Recycling (EMR) qui ont gardé trois salariés sur huit.

