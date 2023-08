Incendie dans une usine de recyclage de plastique à Allègre, en Haute-Loire

Un violent incendie en Haute-Loire dans la nuit de mercredi à jeudi à Allègre dans l'usine Vacher, site de recyclage de plastique. L'alerte a été donnée vers deux heures du matin par des riverains.

Un tiers de l'usine détruit

Il a fallu une centaine de pompiers et quarante engins pour stopper l'incendie au petit matin, avec le défi d'avoir suffisamment d'eau pour l'intervention. "On a assuré au niveau du réseau d'eau de la commune, en partie et de notre réserve incendie", explique le maire d'Allègre, Gilbert Meyssonnier. Les pompiers ont également pompé dans le lac de Malaguet à cinq kilomètres de là.

Un tiers du site a brûlé soit 2000 m². Pas de blessés à déplorer. Les pompiers conseillent malgré tout de se calfeutrer pour se protéger des fumées.