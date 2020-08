Incendie de Balbigny : un suspect arrêté

Un jeune homme de 25 ans devra répondre de l'incendie qui a entièrement détruit un immeuble du centre ville de Balbigny dans la nuit du 14 au 15 août. Le présumé pyromane habitait les lieux. Les gendarmes l'ont arrêté lundi matin et interrogé en garde-à-vue avant de le présenter au procureur de Roanne ce mercredi.

Il devra revenir au tribunal le 23 février pour y être jugé. Sous contrôle judiciaire, il devra aussi aller voir un psychiatre d'ici là pour entamer une prise en charge et fournir une expertise aux juges.

Déclarations qui ne collent pas avec les images de vidéosurveillance

Le feu qui s'était rapidement propagé aux étages et au toit était parti du local poubelles au rez-de-chaussée et la piste criminelle avait très vite été envisagée.

Lors de sa première audition, ce jeune homme a dit y être descendu pour jeter ses déchets et avoir vu alors deux hommes partir en courant. Sauf que personne n'a vu ses individus et ils n'apparaissent pas plus sur les images fournies par les caméras de vidéosurveillance qui quadrillent ce principal carrefour de Balbigny. Lors de sa garde à vue, il a avancé que peut -être sa poubelle contenait des mégots mal éteints.

L'incendie a beaucoup ému car les pompiers ont dû extraire des habitants par les fenêtres pour les sauver des flammes. Parmi les personnes à reloger figurent deux personnes âgées qui se retrouvent en maison de retraite.