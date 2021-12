Incendie de Beaumes-de-Venise : les travaux de restauration des terrains se préparent

Après la sidération, le temps de la réparation est arrivé autour de Beaumes-de-Venise. Un important incendie a ravagé 250 hectares dans le massif des Dentelles entre le 17 et le 20 août dernier. Plus de 400 pompiers avaient été mobilisés. Quatre mois plus tard, rien ou presque a changé sur place. "On voit encore les pins brulés", témoigne Philippe Soard, le maire de Lafare. En attendant les travaux, un étude de restauration des terrains est menée en ce moment. Elle est pilotée par le Parc naturel régional du Mont Ventoux.

"Aujourd'hui le but est d'identifier les différentes zones sinistrées pour adapter nos solutions", détaille Anthony Roux. Le responsable du pôle nature au sein du parc évoque deux options pour un démarrage des opérations en février : "parfois les bois morts seront évacuées, déblayés. Si ce n'est pas possible pour des question d'accessibilité ou autre, alors il y aura des travaux." En tout cas le temps presse, le Parc naturel régional du Mont Ventoux veut avoir terminé au printemps, avant l'arrivée des scolytes. "C'est un insecte ravageur qui va principalement sur le bois mort", ajoute Anthony Roux.

Replanter ou pas ?

Ce n'est pas une évidence. Les arbres carbonisés par les flammes ne seront pas tous replantés. Là aussi, les études menées en ce moment devront définir les zones ou cela est nécessaire. "Ce n'est plus la tendance de replanter systématiquement", indique le responsable du pôle nature au sein du parc.

"Nous sommes dans une logique de laisser l'évolution naturelle des terrains" - Anthony Roux

Des travaux nécessaires

Une convention a aussi été signée entre le parc et trois communes touchées par l'incendie : Beaume-de-Venise, Lafare et La Roque Alric. Elles n'entrent pas dans le périmètre au Parc naturel régional mais bénéficieront tout de même de son aide technique principalement. "Nous sommes des petites communes et nous n'avons pas de gros budgets pour le nettoyage des massifs forestiers", souligne Philippe Soard. Une association des propriétaires de terrain a été créée afin de mieux organiser les travaux. "Nous allons par exemple faires des commandes groupées auprès des professionnels afin d'agir plus vite mais aussi de faires des économies", précise Jérôme Bouletin, le maire de Beaumes-de-Venise.

"Il y a eu un traumatisme de l'incendie, les petits du village en parlent encore" - Philippe Soard

Pour les maires des communes sinistrées, les travaux permettront aussi de retrouver un beau paysage pour enfin referme la cicatrice de l'incendie.