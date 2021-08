Incendie de Beaumes-de-Venise : Combien coûte le vol d'un hélicoptère bombardier d'eau ?

La lutte des pompiers contre l'incendie de Beaumes-de-Venise a duré plus de 48h. De mardi 2h du matin, départ du feu, jusqu'au mercredi soir vers 21h, heure où il a été fixé, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse n'a pas ménagé ses efforts. Au plus fort de l'incendie, plus de 400 pompiers ont été mobilisés ainsi que 108 engins. Parmi eux, plusieurs moyens aériens : des Canadair (Pélicans), des Dash (Milans), et des hélicoptères bombardier d'eau. Plus de 250 largages ont ainsi été réalisés sur ces deux jours de lutte.

Le Vaucluse loue son hélicoptère bombardier d'eau

Pour lutter contre les incendies, la France dispose de 12 Canadair, 5 Dash, 3 avions Beechcraft King et 34 hélicoptères bombardier d'eau de type EC 145. Jusqu'en février 2020, le pays disposait également d'avions Tracker mais ils ont été retirés de la circulation après un accident dans le Gard lors d'une intervention sur un incendie. Depuis, pour pallier l'absence de ces moyens, certains départements doivent louer leurs hélicoptères à des sociétés privées.

Cet été, le SDIS 84 a loué un hélicoptère de type Ecureuil H125, appelé Morane 84, à la société HBE R+O (Ariège). Il est basé au Thor. Sa capacité de largage est de 900 litres d'eau.

Le Morane 84 loué par le SDIS 84 - Alain Amouyal

Par ailleurs, la Sécurité Civile a aussi loué un autre hélicoptère de gros calibre. Il s'agit d'un Super Puma, loué à la société Airtelis (Montfavet). Il est basé à Avignon mais est utilisé sur différents incendies dans la région. Il est notamment intervenu sur les feux du Var. Sa capacité de largage est de 4.000 litres d'eau.

L'hélicoptère Super Puma d'Airbus, testé en Corrèze © Radio France - Mickaël Chailloux

Plus de 100 000€ par an pour les pompiers vauclusiens

Le marché public passé par le SDIS 84 est atypique comme l'explique le colonel Jérôme Sotty des pompiers de Vaucluse : "C'est un marché sur deux ans, à raison de 25 jours par an. Quand on prend l'hélicoptère, c'est par tranche de 5 jours. On estime en moyenne qu'il vole une heure par jour donc ça représente 25h de vol sur l'année. C'est un marché qui coûte environ 110 000€ l'année." Un montant réglé par le SDIS, financé à hauteur de 62% par le département de Vaucluse et 38% par les communes.

Sur ce tarif annuel, il faut prendre en compte les frais d'acheminement de l'hélicoptère depuis l'Ariège (environ 1.500€), les frais d'immobilisation au sol, quand l'hélicoptère ne vole pas (environ 2.500€ par jour) et le coût réel de vol (entre 1.500 et 2.000€ de l'heure).

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur l'incendie de Beaumes-les-Venise, on a compté environ 170 largages du Morane 84 pour environ 15h de vol depuis mardi matin. Au total, la facture s'élève entre 30.000€ et 40.000€ pour cinq jours d'utilisation (de lundi à ce vendredi). En un seul incendie, presque tout le crédit hélicoptère de l'année du SDIS 84 y est passé : "On n'a pas fait à l'économie sur ce feu, explique le colonel Jérôme Sotty. Si jamais on dépasse, on rognera sur les heures de l'année prochaine pour rester dans le cadre du marché, soit on repassera un nouveau marché public en cas de besoin."

Et c'est sans compter sur le fait que l'hélicoptère Super Puma de la Sécurité Civile a aussi tourné sur Beaumes-de-Venise avec plus de 50 largages. Son calibre étant bien supérieur au Morane 84, il faut multiplier le coût de l'heure de vol par 5 ou 6, soit près de 10 000€ l'heure ! En 2020, la location de ces gros bombardiers d'eau a coûté 2,4 millions d'euros à l'Etat rapporte le Sénat qui prévoyait même une enveloppe de 6 millions d'euros pour 2021 dans le projet de loi de finances.