Incendie de Beaumes-de-Venise : le feu est maîtrisé, 227 pompiers sur place ce jeudi matin

Il aura fallu près de 48h aux pompiers vauclusiens pour fixer l'incendie de Beaumes-de-Venise. Au total, plus de 250 hectares ont brûlé.

L'incendie de Beaumes-de-Venise est désormais fixé, maîtrisé par les pompiers de Vaucluse ce mercredi soir. Depuis mardi 2h du matin, les flammes ravagent les Dentelles de Montmirail. Au total, plus de 250 hectares de végétation sont partis en fumée. Le bilan ne devrait pas être plus lourd - sauf nouveau départ de feu - même si l'incendie n'est pas encore totalement éteint.

227 pompiers en surveillance

La journée de mercredi fut marquée par une reprise du feu vers 4h du matin dans le secteur du Barroux, ainsi que dans l'après-midi au sud de la D90A qui relie Lafare au Barroux. 32 personnes évacuées dans la nuit ont pu rejoindre leur habitation mercredi soir lorsque les pompiers ont annoncé avoir maîtrisé le feu.

En soirée, 227 pompiers et 106 engins sont restés mobilisés jusqu'à jeudi matin pour éteindre toute reprise de flammes comme on a pu encore en voir dans l'après-midi. Au sud de la D90A, une saute de feu non détectée a contraint l'hélicoptère bombardier d'eau à 20 largages avant de venir à bout de la reprise. Les pompiers estiment qu'ils vont devoir rester en surveillance jusqu'à vendredi.

Aucune habitation n'a été touchée. Seules deux voitures individuelles ont été brûlées. Au total, 7 pompiers ont été frappés par un "coup de chaud", dont 3 venus du Puy-de-Dôme en renfort. Précisons également que l'eau est potable partout selon Suez et que 9 foyers sont privés d'électricité sur Saint-Hippolyte-le-Graveyron. Le courant devrait être remis demain après diverses réparations (poteaux brûlés, réseau fondu)