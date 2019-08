Incendie de Béziers : un suspect interpellé avec un bidon d'essence

L'homme avait sur lui un bidon d'essence et deux briquets

Béziers, France

Un homme de 31 ans a été interpellé dimanche en fin de journée non loin du départ de feu de Béziers, un incendie parti d'un feu de chaume et qui s'est propagé rapidement en direction du centre ville, il a ravagé deux maisons et un atelier de couture.

Le pyromane présumé est un homme actuellement sous curatelle, donc sans doute fragile psychologiquement, il avait en sa possession une bouteille en plastique remplie d'essence, et deux briquets.