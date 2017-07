Incendie de Biguglia : le jour d'après

Bilan provisoire, 1800 hectares mais le feu est toujours en propagation

Mais celle-ci est beaucoup moins rapide que durant la journée d'hier. Le front de l'incendie est ce matin encore très important, estimé à 4 km de large. Il s'étend des communes de Biguglia à celle de Borgo. 280 pompiers et 65 véhicules sont en ce moment encore engagés dans la lutte, appuyé par un canadair qui traite les lisières inaccessibles. Au plus fort dans la nuit, 400 sapeurs pompiers et une centaine de moyens de lutte étaient présents sur le terrain. Leur mission principale était de défendre de multiples points sensibles sur des habitations et des entreprises.

Les conditions météo très défavorables durant la nuit sont plus clémentes aujourd'hui même si le vent reste soutenu. Quelques reprises de feu sont signalées, mais il s'agit de situation normale selon le SDIS de Haute-Corse qui ne manifeste pas plus d'inquiétude à la mi-journée.

On retiendra enfin la vitesse de propagation particulièrement importante tout au long de la journée d'hier, avec un feu qui s'est déplacé à plus de 1.600 mètres par heure dans sa deuxième partie, après avoir franchi les crêtes et attaqué sa descente sur Biguglia.