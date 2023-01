Incendie de Bolloré Logistics à Grand-Couronne : des drones pour détecter les foyers résiduels

Le 16 janvier, en fin d'après-midi, ils étaient parmi les premiers sur les lieux de l'incendie. Les télé-pilotes du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime ont envoyé leurs drones au dessus du bâtiment et les premières images du sinistre ont apporté de nombreuses informations aux chefs des opérations de secours. "Avec une échelle ou un bras articulé, le temps d'arriver sur place et de déployer le bras articulé, on mettait un certain temps et on arrivait qu'à trente mètres" explique le lieutenant Frédéric Piano, le référent départemental des télé-pilotes du SDIS 76. Les drones, eux, sont opérationnels à plus de 100 mètres de hauteur en seulement 15 secondes. Leur première mission : dresser une cartographie des lieux et dimensionner le sinistre. "Rien qu'en visuel, pouvoir définir une propagation, un sens des fumées" peut aider les secours à diriger les manœuvres et prendre plus rapidement les bonnes décisions selon Frédéric Piano.

Le SDIS 76 dispose désormais de 5 drones pour intervenir sur les incendies. © Radio France - Christine Wurtz

Détecter les points chauds sans mettre les hommes en danger

Des caméras thermiques permettent également aux drones d'effectuer des relevés de températures. L'incendie de l'entrepôt logistique est éteint depuis ce mardi matin, mais il reste des points chauds dans les cellules qui ont brulé. Les drones sont donc envoyés au dessus et même dans les bâtiments effondrés pour détecter les foyers résiduels, sans mettre en danger les sapeurs-pompiers. "On ne peut pas envoyer quelqu'un au milieu d'une zone sinistrée pour effectuer un relevé thermique. Il n'y a pas de prise de risque avec le drone, et on peut avec cette détection des points chauds, réorienter les canons de nos moyens aériens pour être le plus efficace possible sur la zone sinistrée" précise le lieutenant Piano.

Agir plus rapidement et de manière plus efficace

Caméra thermique, vision infra-rouge, transmission des images à distance, ce que certains considéraient comme un gadget au départ est devenu un outil indispensable à la prise de décision reconnait le directeur du SDIS 76, Stéphane Gouezec. "Ça permet aussi qu'on ait un imaginaire collectif, donc 4 ou 15 officiers qui se réunissent devant une image de drone voient la même chose, alors que quand on essaie de dessiner, chacun interprète un dessin de manière différente. Et ça permet aussi de partager les images avec nos autorités". À l'époque de l'incendie de Lubrizol, en septembre 2019, le SDIS 76 expérimentait un petit drone. Il possède désormais 5 engins et dispose d'une vingtaine de télé-pilotes dont les pompiers ne pourraient plus se passer.