Incendie de Bordezac : 700 hectares déjà détruits, alors que le vent devrait encore souffler

8 pompiers sont mobilisés sur le terrain. Plus des gendarmes pour tenir le périmètre. n'est toujours pas maîtrisé. Il a déjà parcouru près de 700 hectares. Des renforts doivent arriver sur place pour combattre ce "méga-incendie" selon les mots des sapeurs-pompiers du Gard. Jean Rampon, sous-préfet d'Alès était en direct à 7h sur France Bleu Gard Lozère : "Le feu n'est pas encore maîtrisé. Les pompiers ont allumé des contre-feux. Le feu a quand même gagné sur les flancs, mais il est fixé sur la partie avant, la plus proche de Bessèges (...) Notre difficulté c'est le vent, il n'est pas encore levé, mais on attend 60 km/h ce matin".

680 pompiers sont mobilisés sur le terrain. Plus des gendarmes pour tenir le périmètre.

Au total, 13 sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés.

Crainte du mistral jusqu'à dimanche

70 habitants de Bordezac ont été évacués jeudi. La plupart recueillis à Robiac-Rochessadoule et au centre de vacances de Besseges. Quarante avaient déjà retrouvé leur habitation. Les 30 qui restent pourront retourner chez eux dès que le confinement sera levé.

Ludovic Labastrou, reporter FB Gard Lozère, est sur place. La situation selon lui est "encore très loin d'être stabilisée. En cause toujours : un vent tourbillonnant. Pour l'instant, Bordezac, Gagnières et Bessèges sont à l'abri mais toutes les lisières n'ont pas été traitées. Il reste des poches où le feu perdure, des zones difficiles d'accès. Les sapeurs-pompiers tentent de les atteindre en traçant des pistes avec des bulldozers."

Il n'y a aucune victime. Seul le garage d'une maison est détruit.

Des renforts sont attendus.