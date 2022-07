Incendie de Bordezac : une "situation plus favorable" mais prudence pour les sapeurs-pompiers du Gard

Un peu plus de 600 hectares détruits, dans les Cévennes gardoises, c'est le bilan provisoire à la mi-journée ce vendredi, après le départ de feu la veille. Plusieurs centaines de sapeurs-pompiers restent mobilisés dans le secteur de Bordezac et Bessèges. Le feu évolue "favorablement", même si les pompiers préviennent qu'il faudra certainement "plusieurs jours" pour le maîtriser complètement. Le lieutenant-Colonel Olivier Tudela, l'un des responsables du PC des sapeurs-pompiers à Bessèges, répondait à France Bleu Gard Lozère ce vendredi midi : "On a un feu partiellement fixé sur le flanc doit, et sous surveillance sur le flanc gauche. On a des reprises relativement actives".

"La situation est plutôt favorable. Mais on est très vigilant, à cause des conditions météo annoncées cet après-midi. Du vent, moins fort qu'hier mais du vent. Des températures élevées et une hydrométrie relativement basse, ce qui nous inquiète" Le lieutenant-Colonel Olivier Tudela, l'un des responsables du PC des sapeurs-pompiers à Bessèges

Le lieutenant-Colonel Olivier Tudela, l'un des responsables du PC des sapeurs-pompiers à Bessèges. Copier

Plus de 700 pompiers, dont 150 du seul département du Gard, restent mobilisés contre ce "méga-feu", selon le terme employé par les secours, et les largages aériens de produits retardants ont repris dès l'aube. Les effectifs devraient atteindre les 950 dans la journée.

à lire aussi Incendie de Bordezac : plus de 600 hectares déjà détruits, alors que le vent devrait encore souffler

à lire aussi Incendie de Bordezac : les photos des sapeurs-pompiers du Gard