Un accident s'est produit sur les lieux de l'incendie de Canjuers où 320 pompiers sont toujours mobilisés par crainte d'une reprise. Ce lundi soir un obus a explosé en lisière de l'incendie, six pompiers et un militaire ont été touchés. Ils sont choqués et souffrent d'acouphènes

Incendie de Canjuers : six pompiers et un militaire touchés par l'explosion d'un obus

L'incident aurait pu être dramatique sur le camp militaire de Canjuers dans le Var où un incendie fait rage depuis samedi dernier. En lisière de l'incendie un obus a explosé ce lundi soir. D'après les pompiers du Var, la déflagration a touché légèrement six pompiers (un des Alpes-de-Haute-Provence venu en renfort pour épauler ses collègues, et 5 varois) ainsi qu'un militaire qui était en train de créer un accès aux manettes d'un engin. Les six pompiers et le militaire sont choqués et souffrent d'acouphènes. Ils ont été pris en charge par un médecin du service de santé du SDIS du Var présent sur place pour la sécurité.

D'après les pompiers du Var, l'accident s'est produit sur le flanc droit du feu, en zone verte, à plus de 500 mètres de la zone rouge polluée par les munitions issues des tirs d'artillerie. C'est notamment l'un des secteurs qui a connu une reprise de feu en début d'après-midi ce lundi.

Par mesure de précaution et pour préserver la santé des sapeurs pompiers, priorité du commandement, l'ordre de repli en dehors de ce secteur a été prononcé. Les opérations de lutte de poursuivent mais avec une distance plus grande. Le feu qui a débuté samedi a déjà détruit plus de 1000 hectares de végétation. Il se propage vers le nord et la crête du Grand Margès. Au total 320 pompiers sont mobilisés.