Incendie de Cerbère : deux suspects mis en examen

Le feu parti de l'anse de Peyrefitte le 16 avril dernier avait ravagé près de 1000 hectares, attisé par un vent violent . Le premier gros feu de l'année dans les Pyrénées-Orientales qui avait souligné l'état de sécheresse et annoncé un été à haut risque. L'enquête conduite par la brigade de recherches de Céret a connu une accélération ces derniers jours avec l'interpellation et la mise en examen de deux hommes.

Deux habitants de la Côte Vermeille

Les deux suspects sont âgés de 64 et 68 ans et habitent le secteur de la Côte Vermeille. Ils n'ont "jamais été condamnés" selon le communiqué du parquet de Perpignan. Même si les investigations se poursuivent encore, l'hypothèse la plus probable est qu'ils ont mis le feu de manière accidentelle. La piste d'un écobuage ou d'un débroussaillage mal maîtrisé est privilégiée.

Les motifs de mise en examen sont lourds : "manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence" ayant conduit à des "destructions involontaires par incendie de bois, forêt, landes pouvant causer un dommage aux personnes". Et "destruction par incendie".

Après un premier interrogatoire devant le magistrat instructeur, les deux hommes sont placés sous contrôle judiciaire en attendant la suite de l'enquête.

Le parquet avait requis leur placement en détention provisoire pour éviter que les deux suspects ne se mettent d'accord pour changer leurs déclarations, ou même qu'ils ne récidivent. Mais aussi et surtout pour éviter qu'ils ne soient pris à partie par les habitants de Cerbère. Quatre mois et demi après le sinistre, la tension reste vive sur place.