PHOTOS - Incendie de Cerbère : le feu est fixé, il a parcouru 950 hectares

L'incendie, qui a parcouru depuis dimanche 950 hectares et franchi la frontière avec l'Espagne, a été "maîtrisé" dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin. Il est désormais "fixé". Environ 500 pompiers ont été mobilisés, appuyés par six avions bombardiers d'eau sur cet incendie qui s'est déclaré dimanche matin. Le feu a été attisé par une forte Tramontane, vent de nord-ouest qui soufflait à plus de 80km/h avec des rafales jusqu'à 100 km/h dans les reliefs.

ⓘ Publicité

"Une catastrophe écologique"

"C'était une journée apocalyptique, une journée à laquelle on ne se prépare jamais ", a confié ce lundi matin sur franceinfo Christian Grau, le maire de la commune de Cerbère. "Par chance, il n'y a pas eu de victime, ni de blessé, seulement quelques maisons endommagées, mais aucune de détruites", indique Christian Grau, félicitant l'action des pompiers qui ont protégé les biens et les personnes en priorité.

Mais les dégâts sur la nature sont considérables. "Pour Cerbère, on est impacté à 90% sur notre environnement naturel", déplore Christian Grau. "C'est une catastrophe environnementale, écologique, économique aussi, puisque les sites qui ont été ravagés seront moins intéressants pour les randonneurs qui viennent ici profiter de l'environnement à la fois forestier et maritime, ajoute le maire de la commune. Tout le monde est victime du changement climatique et de ses problématiques de sécheresse", conclut-il.

Gérald Darmanin évoque un "désastre écologique"

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place aux alentours de 8h30, "pour faire un point de situation, soutenir les 500 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs mobilisés et les Pyrénéens durement touchés". "Aujourd'hui, le désastre est écologique dans les Pyrénées", a-t-il assuré. Tout comme le ministre de la Transition écologique, ce lundi matin sur Twitter, "C'est une catastrophe écologique".

L'incendie le plus important en France, de l'année 2023

Il s'agit, à ce jour, du plus important incendie en France, de l'année 2023, qui s'est déclenché dans un département particulièrement touché par l'absence de précipitions et la sécheresse des sols. Cette sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, liée au réchauffement climatique, provoque déjà restrictions et tensions, quatre villages étant privés d'eau potable depuis vendredi alors que les agriculteurs, nombreux dans ce département producteur de fruits et légumes, craignent pour leur survie en ce début de printemps historiquement aride.

Un deuxième feu, à Argelès-sur-Mer, dans le même département, qui a parcouru dix hectares, a quant à lui été fixé dimanche, en début de soirée. On ne connaît pas encore l'origine de ces deux incendies survenus dans les Pyrénées-Orientales

À lire aussi Incendie de Cerbère : le feu est maîtrisé, 950 hectares parcourus

Après le passage de l'incendie entre Cerbère et Banyuls-sur-Mer. © Radio France - Thibault Delmarle

Après le passage de l'incendie entre Cerbère et Banyuls-sur-Mer. © Radio France - Thibault Delmarle

Après le passage de l'incendie entre Cerbère et Banyuls-sur-Mer. © Radio France - Thibault Delmarle

Après le passage de l'incendie entre Cerbère et Banyuls-sur-Mer. © Radio France - Thibault Delmarle

Après le passage de l'incendie entre Cerbère et Banyuls-sur-Mer. © Radio France - Thibault Delmarle

Après le passage de l'incendie entre Cerbère et Banyuls-sur-Mer. © Radio France - Thibault Delmarle