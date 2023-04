Incendie de Cerbère : "Les pompiers sont désormais des soldats du climat"

Un incendie d'été à la mi-avril... Le feu a brulé une partie de la côte Côte Vermeille ce dimanche entre Cerbère et Banyuls-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Un incendie favorisé par l'état de sécheresse extrême de la végétation et une forte tramontane. "Des incendies en période hivernale, ça peut arriver, mais d'une telle ampleur, c'est extrêmement rare" reconnaît Éric Brocardi, le porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France.

ⓘ Publicité

Selon lui, "la vigilance doit désormais s'exercer du 1er janvier au 31 décembre : il n'y a plus réellement de saisons pour les feux de forêts". Pour Éric Brocardi, "les soldats du feux méritent vraiment désormais leur nouveau surnom : les soldats du climat". L'incendie de Cerbère s'inscrit en effet dans un contexte de sécheresse aiguë. "Les phénomènes liés au dérèglement climatique prennent des ampleurs hors normes".

"Aujourd'hui, il y a tous les curseurs qui nous montrent ça encore une fois, qu'on fait appel à la vigilance à tout le monde, plus que jamais tous les sapeurs-pompiers de France sont extrêmement mobilisés, les départements et l'État aussi de ce côté-là donc, il y a urgence, il faut de la vigilance, pour qu'on abaisse l'intensité des feux de forêt."

loading