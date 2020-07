Incendie à Châteauneuf-sur-Isère : deux ados placés en garde à vue

Deux adolescents de 14 ans sont en garde à vue après un incendie à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme). Deux hectares ont brûlé mardi après-midi sur la colline du Châtelard, une petite forêt au centre de la commune. Au total, 50 pompiers ont été mobilisés et ont pu maîtriser les flammes vers 16 heures.

Identifiés grâce aux caméras de vidéoprotection

L'incendie a démarré derrière le cimetière et le groupe scolaire et a donc été allumé par deux jeunes. Ils ont été arrêtés mardi soir, grâce aux caméras de vidéoprotection de la commune. En garde à vue, ils ont reconnu avoir mis le feu peu avant 14 heures, mais sans en expliquer la raison. "Une grosse bêtise" selon Frédéric Vassy, le maire de Châteauneuf-sur-Isère. "On a évité le pire" poursuit l'élu. "Le vent a tourné au bon moment, mais des maisons et les terrasses des cafés ont quand même été évacuées par précaution."

Heureusement pas de blessé. Cette colline se trouve au cœur du village. "Notre colline" dit le maire, bref c'est un emblème de Châteauneuf-sur-Isère. Elle ne serait pas trop défigurée, puisque le feu a détruit la partie centrale du bois.