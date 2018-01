Choisy-le-Roi, France

L'incendie de Choisy-le-Roi a tué un pompier. Le sergent Jonathan Lassus-David, 28 ans, pacsé et père d'un enfant, est mort samedi des suites de ses blessures, annoncent ce dimanche la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et la Préfecture de Police de Paris. Il était intervenu ce mercredi pour mettre fin à l'incendie d'un parking, à Choisy-le-Roi, qui avait mobilisé une centaine de sapeurs-pompiers. Deux de ses collègues ont également été plus légèrement blessés lors de l'intervention, qui a duré plus de 30 heures.

Un incendie "d'origine criminelle"

La Préfecture de Police et la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris "adressent à sa famille et à ses proches leurs plus sincères condoléances" dans un communiqué. Une enquête est encours pour "rechercher les auteurs de ces faits d'origine criminelle" indique encore le préfet de police dans son communiqué.

Michel Delpuech, préfet de Police, exprime sa profonde tristesse à la suite du décès, ce jour, du Sergent Jonathan LASSUS-DAVID qui avait été très grièvement blessé le 10 janvier à Choisy Le Roi (94). Il s’associe à la douleur de la famille et des @PompiersParis. pic.twitter.com/PP72vxRnjk — Préfecture de police (@prefpolice) January 14, 2018

Le sergent Jonathan Lassus-David était né à Oloron-Sainte-Marie, où il avait servi en tant que pompier volontaire. Il était sapeur-pompier de Paris depuis 2012. Il s'était notamment distingué lors du sauvetage d’une personne ensevelie dans un puits dans les Pyrénées-Atlantiques en 2011, pour lequel il avait été récompensé de la "médaille de bronze de la Défense nationale et d’une médaille pour acte de courage et de dévouement échelon bronze" indique encore le communiqué des pompiers de Paris.. Jonathan Lassus-David.