Incendie de Cossé le Vivien : "Maintenant, il faut qu'on avance", pour la mère de famille

Il y a une semaine, cette famille cosséenne a tout perdu dans un incendie. Anita, Jean-Michel et leurs deux filles ont été réveillés par les flammes, le 24 décembre dernier au petit matin. Les Mayennais s'étaient ensuite mobilisés pour les aider.

"Tout ce qu'on a récupéré c'est ce qu'on avait en extérieur, et on n'a rien récupéré de ce qu'il y avait dans la maison"

Aujourd'hui, Anita et Jean-Michel reviennent tous les jours sur les lieux du drame pour s'occuper de leurs animaux, toujours avec émotion. "On range ce qu'on a sauvé et le peu qu'on a pu retrouver, explique la mère de famille. Tout ce qu'on a récupéré c'est ce qu'on avait en extérieur, et on n'a rien récupéré de ce qu'il y avait dans la maison, juste quelques vaisselles. Mais j'ai repris le travail, mon mari aussi, et on avance, il le faut."

"On a rien pu récupérer de ce qui se trouvait dans la maison" © Radio France - Juliette Mylle

Une plainte contre X déposée

Mais depuis l'incendie, l'enquête continue. "Personne ne sait comment à démarré le feu, raconte Anita. Étant donné qu'il n'y a pas une cause qui explique l'incendie, forcément on se pose la question de pourquoi ? Donc on essaye de trouver une réponse."

Ils ont donc déposé plainte contre X, puisque la thèse de l'incendie criminel n'est pas encore écartée. Mais le couple l'explique : c'est une formalité administrative plus qu'une véritable plainte. "C'est une procédure courante, c'est ce que nous ont dit les experts et les pompiers, explique le couple. Ça n'aboutira peut être à rien du tout. Voilà c'était juste des démarches qui étaient à faire".

À ce jour, le couple est toujours hébergé chez des proches. Ils cherchent une location qui puisse les accueillir ainsi que leurs animaux. Et à terme, la famille aimerait reconstruire leur maison, sur le même terrain. Une cagnotte a été lancée pour leur venir en aide.