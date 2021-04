Incendie de Courchevel : le mis en examen relâché, après une erreur de procédure judiciaire

La Cour d'appel de Chambéry a ordonné la libération de l'homme mis en examen dans l'incendie qui a fait deux morts dans la station de Courchevel, le 20 janvier 2019, a appris l'Agence France presse (AFP) de sources judiciaires ce samedi 10 avril. Cette remise en liberté intervient à la suite d'une erreur de procédure de la justice. L'homme est placé sous contrôle judiciaire.

Pour rappel, le 20 janvier 2019, un incendie avait été provoqué dans un bâtiment où étaient hébergés des saisonniers. Une femme de 32 ans et un homme de 50 ans ont été tués et une vingtaine de personnes ont été blessés.

à lire aussi Incendie mortel à Courchevel : un rapport accable le propriétaire qui logeait les saisonniers

De multiples changements d'avocats

Le mis en examen avait été interpellé en mars 2019 et, depuis, il a changé à huit reprises d'avocat, le tout à un rythme soutenu, jusqu'au dernier changement intervenu "en octobre 2020", a précisé le procureur de Chambéry, Pierre-Yves Michau. Cette dernière modification n'aurait pas été communiquée à tous les échelons de l'institution, et, lors du débat autour de la prolongation de sa détention provisoire devant le juge de la liberté et de la détention, le 19 mars, l'avocat convoqué n'était pas le bon. Une autre date d'audience avait alors été décidée, le 26 mars, précise une source judiciaire. Mais le bon avocat n'avait cette fois pas été convoqué dans les délais impartis. Dans ce cas, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Chambéry "est obligée de constater la nullité du mandat de dépôt", a expliqué une source judiciaire. Le procureur a confirmé qu'il s'agissait d'un "dysfonctionnement qui portait atteinte aux droits fondamentaux du mis en cause".

L'homme, connu des services de police pour des faits liés au trafic de drogue, a été placé sous contrôle judiciaire "strict", précise la source judiciaire, avec notamment la confiscation de son passeport et l'interdiction de quitter le département de l'Hérault où il réside. Au moment de son interpellation en 2019, il tentait de quitter le pays en direction de l'Espagne.